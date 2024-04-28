В центре Москвы 29 апреля перекроют движение

В центре Москвы 29 апреля временно перекроют движение на некоторых набережных. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

Так, с 7:35 до 12:30 движение будет закрыто на Фрунзенской набережной от Хамовнического Вала до Крымского моста, с 8:00 до 12:15 — на Пречистенской набережной от Фрунзенской набережной до улицы Ленивка, с 8:00 до 13:00 — на Лужнецкой набережной от Лужников до аллеи Славы, с 8:10 до 12:00 — на Кремлевской набережной от улицы Ленивка до Большого Москворецкого моста, с 8:20 до 12:00 — на Москворецкой набережной от Москворецкой до Большого Устьинского моста.

Ограничения коснутся еще целый ряд набережных. В частности, с 8:30 до 11:40 проезд перекроют на Краснохолмской набережной от Большого Краснохолмского моста до Саринского проезда, с 8:30 до 11:45 — на Котельнической набережной от Большого Устьинского моста до Гончарной набережной, с 8:30 до 12:00 — на Устьинской набережной от Малого Устьинского моста до Устьинского сквера, с 8:45 до 10:25 в Новокрымском проезде от Пречистенской набережной до Остоженки.

Также движение перекроют с 8:45 до 10:35 на Остоженке от Новокрымского проезда до Соймоновского проезда и с 8:50 до 10:35 в Соймоновском проезде от Остоженки до Пречистенской набережной.

На указанных участках 00:01 29 апреля будут недоступны парковки.

27 апреля в Москве прошла репетиция 79-летия Парада Победы. Репетиция закончилась проходом военной техники. Колонну, которая прошла по Тверской улице, возглавил исторический танк Т-34. Сообщалось, что из-за репетиции Парада Победы в Москве будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах.

До этого сообщалось, что военные начали перебрасывать в Москву технику парада Победы. В столицу отправились более 100 единиц техники и спецавтомобилей. Отмечается, что сопровождать колонну и следить за безопасностью движения поручили сотрудникам ГИБДД столичного региона и Военной автоинспекции Минобороны. Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы пройдет 5 мая.

Ранее перед Крымским мостом образовалась длинная очередь из сотен автомобилей.