Обнародован логотип «Евровидения-2020»

Европейский вещательный союз показал официальный логотип 65-го международного песенного конкурса «Евровидение-2020» и опубликовал его на официальном сайте музыкального состязания.

Логотип представляет собой круг, состоящий из нескольких секторов, оформленных в цветах национальных флагов 41 страны-участницы. Дизайн разработало нидерландское агентство Clever°Franke. По словам продюсеров «Евровидения», новый логотип выполнен в соответствии с традициями голландского дизайна: он минималистичный, экспериментальный и инновационный. Слоган «Евровидения-2020» — Open Up («Откройся»).

Международный конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая 2020 года.

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