Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери

Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче «Познер» на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.

По словам 82-летнего режиссера, его цель — чтобы после перенесенной комы Мария выздоровела. «Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима», — сказал Кончаловский.

Кончаловский попал в аварию вместе с дочерью 12 октября 2013 года во Франции. В результате столкновения с другим автомобилем девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму. Некоторое время назад французские врачи предложили отключить Марию от аппаратов жизнеобеспечения, и Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая решили перевезти дочь в Россию. Позже СМИ сообщили о том, что девушка чувствует себя лучше.

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