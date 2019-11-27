Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче «Познер» на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
По словам 82-летнего режиссера, его цель — чтобы после перенесенной комы Мария выздоровела. «Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима», — сказал Кончаловский.
Кончаловский попал в аварию вместе с дочерью 12 октября 2013 года во Франции. В результате столкновения с другим автомобилем девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму. Некоторое время назад французские врачи предложили отключить Марию от аппаратов жизнеобеспечения, и Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая решили перевезти дочь в Россию. Позже СМИ сообщили о том, что девушка чувствует себя лучше.
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