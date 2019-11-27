Сын Ротару вмешался в скандал вокруг травли певицы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/873/12139873/RIAN_3233228.HR-pic905-895x505-19316.jpg">

Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко прокомментировал резонанс вокруг возвращения матери на российскую сцену.

Он уточнил, что его мать никогда не спонсировала украинскую армию в Донбассе и будет выступать там, где захочет. «А то, что грязь начали лить, ну, это уже под чей-то заказ явно, этот троллинг подняли, этот хайп на всю вашу страну. Слава Богу, у нас все тихо и спокойно, у нас есть чем заниматься», — цитирует Евдокименко сайт kp.ru.

Ранее Софию Ротару раскритиковали из-за планов принять участие в записи концерта «Песня года» и фестивале «Легенды Ретро FM» в России. В 2018 году Ротару отказывалась от гастролей в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Винокур обратился к Ротару с поддержкой

— Ротару расстроена травлей в России

— Басков разразился гневным постом в защиту Ротару