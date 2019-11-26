Басков разразился гневным постом в защиту Ротару

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Российский певец Николай Басков высказался в Instagram в защиту певицы Софии Ротару.

Басков подчеркнул, что музыка вне политики, а многие украинские артисты сейчас выступают в России и получают российские национальные премии. «И то, что сейчас происходит в информационном поле вокруг Софии Ротару, это, по меньшей мере, некрасиво! Она поистине великая певица, человек почти полвека отдал музыке, публике, на ее хитах выросло несколько поколений», — указывает Басков, называя критику в адрес Ротару травлей. «Кажется, будто загоняют за флажки. Не знаю, кто это все начал, но читать пышущие ненавистью статьи и комментарии в адрес Софии Михайловны мне неприятно», — пишет певец. Он также подчеркнул, что гордится тем, что пел с ней на одной сцене и что живет «в одно время с легендой».

Ранее София Ротару сообщила о возвращении на российскую сцену и участии в записи концерта «Песня года», что вызвало критику в адрес певицы.

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