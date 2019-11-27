Данилко расплакался во время съемок украинского телешоу и покинул студию

Украинский певец, автор образа Верки Сердючки, Андрей Данилко покинул студию шоу «X-фактор» на Украине во время съемок, заявив о некомпетентности в качестве наставника в данном проекте. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я смотрю, и я как придурок», — сказал Данилко.

Он выразил надежду, что в шоу появится какой-то наставник, который сможет помочь участникам проекта.

Кроме того, когда певцу, по правилам шоу, необходимо было сделать свой выбор между участниками, он заявил, что не готов это сделать. После чего сказал, что ему лучше покинуть проект, и вышел из студии.

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