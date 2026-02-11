В Тульской области отразили атаку БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Тульской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, никто не пострадал.

«Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал чиновник.

В ночь на 11 февраля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры региона. По его словам, в результате атаки была повреждена квартира в жилом доме в городе Волжский. Также зафиксировано падение БПЛА на территорию детского сада «Ягодка». Кроме того, произошло возгорание на территории завода на юге Волгограда.

Средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. По данным Минобороны РФ, 17 БПЛА сбили над Ростовской областью, 10 — над Белгородской, 10 — над Краснодарским краем, семь — над акваторией Азовского моря, три — над Крымом и один — над Воронежской областью.

Ранее в Госдуме назвали условие прекращения атак беспилотников ВСУ на территорию РФ.