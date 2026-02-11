Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Стало известно о наличии других соучастников в деле о покушении на генерала Алексеева

РИА: неустановленные соучастники есть в деле о покушении на генерала Алексеева
Минобороны России

В уголовном деле о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева есть неустановленные соучастники. Об этом заявил следователь в суде, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что ФСБ задержала еще одного фигуранта дела. Им оказался Павел Васин — сын ранее арестованного Виктора Васина.

Утром 6 февраля на заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Алексеева было совершено покушение в его доме в Москве. Злоумышленник выстрелил в офицера не менее трех раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения Любомира Корбу, гражданина России украинского происхождения. Также в Москве был задержан подельник Корбы Виктор Васин. Соучастница покушения на генерал-лейтенанта Зинаида Серебрицкая скрылась в Турции, ее объявили в международный розыск. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько обещали заплатить стрелявшему в Алексеева.
 
Теперь вы знаете
Новые ограничения в Telegram и риск полной блокировки в России. Как выживать и работать без мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!