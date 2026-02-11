Стало известно о наличии других соучастников в деле о покушении на генерала Алексеева

РИА: неустановленные соучастники есть в деле о покушении на генерала Алексеева

В уголовном деле о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева есть неустановленные соучастники. Об этом заявил следователь в суде, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что ФСБ задержала еще одного фигуранта дела. Им оказался Павел Васин — сын ранее арестованного Виктора Васина.

Утром 6 февраля на заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Алексеева было совершено покушение в его доме в Москве. Злоумышленник выстрелил в офицера не менее трех раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения Любомира Корбу, гражданина России украинского происхождения. Также в Москве был задержан подельник Корбы Виктор Васин. Соучастница покушения на генерал-лейтенанта Зинаида Серебрицкая скрылась в Турции, ее объявили в международный розыск. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

