Названы фразы начальников, после которых сотрудники увольняются

Одни из самых «невинных» и при этом разрушительных фраз начальников — реплики о внешнем виде сотрудников. «Что ты сегодня не при параде?», «ты что, заболела? А, просто без косметики» или «как-то ты не так выглядишь» часто воспринимаются не как забота, а как грубая атака на личные границы, сказал «Газете.Ru» эксперт в сфере управления продажами и аутсорсинга линейного персонала, автор Telegram-канала Александр Смирнов.

«Для руководителя это может быть попытка разрядить обстановку, пошутить. А для сотрудника это сигнал: меня оценивают не по результату, а по картинке. В состоянии постоянного стресса и усталости такие слова легко выбивают из колеи и запускают внутренний диалог: «если меня здесь не принимают таким, какой я есть, зачем мне здесь оставаться?» Иногда именно после подобных, на первый взгляд, мелких замечаний человек просто увольняется — без громких конфликтов и объяснений. Болезненно воспринимаются фразы, которые ставят под сомнение сам факт работы. Когда сотрудник задерживается, старается, выкладывается, а в ответ слышит: «почему стоишь (куда идешь, почему не на месте, опять пьешь чай), не работаешь?» — это не мотивирует», — отметил Смирнов.

По его наблюдениям, такие слова вовсе не вызывают желание срочно доказать свою эффективность. Гораздо чаще они усиливают ощущение, что вклад работника незаметен, не важен и не нужен, предупредил эксперт. Человек перестает бороться за признание и начинает искать место, где его усилия хотя бы не будут ставить под вопрос, подчеркнул Смирнов. По его словам, особенно это характерно для офисных сотрудников, для которых эмоциональная оценка и ощущение ценности зачастую важнее формального функционала.

По словам Смирнова, фразы вроде «потерпи, это временно» или «сейчас всем тяжело» еще несколько лет назад воспринимались иначе: тогда горизонт планирования был длиннее, и сотрудники верили, что сложный период имеет конец.

Сегодня ситуация изменилась, констатировал эксперт: бизнесу сложно прогнозировать будущее, рынки нестабильны, отрасли трансформируются.

«Поэтому, когда человек слышит от начальника «надо потерпеть», он задает логичный вопрос: а дальше будет легче или это новая норма? И если ответа нет, то терпение превращается не в добродетель, а в риск, прежде всего личный. Для многих это прямой сигнал обновить резюме и посмотреть по сторонам, а возможно, и сменить род деятельности. Разница между этими категориями принципиальна. Офисный сотрудник чаще уходит из-за эмоциональных факторов: отсутствия развития, признания, прозрачных перспектив (а это как раз и отражается в токсичных фразах руководителя). Увольнение в этом случае — результат накопленного внутреннего конфликта», — сказал Смирнов.

По его словам, линейный персонал мыслит проще и жестче, словами рабочих вряд ли напугаешь. Их ключевой триггер — нарушение базового контракта: графика, условий труда, обещанной оплаты, уточнил эксперт. Если человека звали на одни условия, а по факту предлагают другие, он не будет долго разбираться, уверен Смирнов.

Фразы типа «мы одна семья» раньше объединяли, а сегодня воспринимаются как манипуляция, заключил эксперт. Молодые сотрудники прямо называют такие формулировки красным флагом, подытожил Смирнов.

