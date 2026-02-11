Жители Славянска и Краматорска, находящихся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), эвакуируются на фоне массового прибытия в города военных. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, ВСУ размещают военную технику в спальных районах городов и размещают солдат в опустевших домах.

Рогов отметил, что еще два-три месяца назад в Славянске и Краматорске было ощутимо больше жителей.

«Люди не выдерживают таких условий, своеволия со стороны украинских боевиков и эвакуируются из данных населенных пунктов», — сказал он.

6 февраля украинский военный эксперт Константин Машовец сообщил, что Россия может готовить крупное наступление, которое будет разделено на две операции и начнется уже в конце апреля 2026 года. По его мнению, с «большой долей вероятности» планируются Славянско-Краматорская и Орехово-Запорожская наступательные операции.

В конце января полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что ВСУ могут капитулировать до 15 мая, к этому времени Вооруженные силы РФ способны взять под контроль Славянск и Краматорск.

Ранее в США рассказали, какие города может занять Россия в случае развала ВСУ.