Россиянам рассказали, как защититься от мошенников при продаже вещей

Эксперт «Моифинансы.рф» Дайнеко призвала не сообщать коды из SMS при продаже вещей
Россиянам при продаже вещей не стоит сообщать конфиденциальную информацию (коды и пароли из SMS, push-уведомлений, свои паспортные данные), переходить по присланным покупателем ссылкам, а также в процессе общения с покупателем покидать официальную интернет-площадку, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом «Газете.Ru» сказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Дайнеко также посоветовала услугу «безопасная сделка» (услуга обычно платная — до 10% от стоимости товара, но безопасность дороже). Эксперт рекомендовала не передавать товар до оплаты, не встречаться с покупателем в безлюдных местах, избегать встреч дома (особенно при продаже дорогой вещи). По словам Дайнеко, если покупатель готов купить товар до осмотра (например, перевести оплату и вызвать курьера), не торопитесь соглашаться: квитанция об оплате может оказаться фейком, а покупатель — мошенником.

Кроме того, эксперт призвала остерегаться получения оплаты наличными (особенно крупными купюрами), они могут оказаться поддельными, и при реализации вещей лучше использовать отдельную сим-карту, банковскую карту и e-mail.

«Продажа ненужных вещей может ощутимо пополнить бюджет. Сделайте качественные фото того, что вы планируете продать, и разместите объявления на специализированных онлайн-платформах, а также через тематические группы в соцсетях/мессенджерах. Также вещи можно сдать на реализацию в комиссионный магазин. Соблюдайте правила безопасности, чтобы не стать жертвой злоумышленников», — подчеркнула Дайнеко.

