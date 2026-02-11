Россиянам рассказали, как защититься от мошенников при продаже вещей

Россиянам при продаже вещей не стоит сообщать конфиденциальную информацию (коды и пароли из SMS, push-уведомлений, свои паспортные данные), переходить по присланным покупателем ссылкам, а также в процессе общения с покупателем покидать официальную интернет-площадку, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом «Газете.Ru» сказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Дайнеко также посоветовала услугу «безопасная сделка» (услуга обычно платная — до 10% от стоимости товара, но безопасность дороже). Эксперт рекомендовала не передавать товар до оплаты, не встречаться с покупателем в безлюдных местах, избегать встреч дома (особенно при продаже дорогой вещи). По словам Дайнеко, если покупатель готов купить товар до осмотра (например, перевести оплату и вызвать курьера), не торопитесь соглашаться: квитанция об оплате может оказаться фейком, а покупатель — мошенником.

Кроме того, эксперт призвала остерегаться получения оплаты наличными (особенно крупными купюрами), они могут оказаться поддельными, и при реализации вещей лучше использовать отдельную сим-карту, банковскую карту и e-mail.

«Продажа ненужных вещей может ощутимо пополнить бюджет. Сделайте качественные фото того, что вы планируете продать, и разместите объявления на специализированных онлайн-платформах, а также через тематические группы в соцсетях/мессенджерах. Также вещи можно сдать на реализацию в комиссионный магазин. Соблюдайте правила безопасности, чтобы не стать жертвой злоумышленников», — подчеркнула Дайнеко.

