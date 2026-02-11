Размер шрифта
В Госдуме посоветовали россиянам не накапливать накопленный отпуск

Депутат Стенякина: за накопленный отпуск можно не получить компенсации
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Россиянам не стоит сознательно отказываться от отдыха и годами накапливать отпуск, поскольку в случае судебного спора они не смогут получить компенсации. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Она подчеркнула, что суды тщательно изучают обстоятельства, из-за которых отпуск не был использован. Ключевым критерием для судов будет являться позиция работодателя. Если выяснится, что работодатель не препятствовал уходу в отпуск, соблюдал график и напоминал о праве на отдых, а сотрудник по собственной инициативе добровольно и сознательно отказывался от него, суд может расценить это как нереализованное по личному выбору право.

Парламентарий отметила, что в таких ситуациях суд может полностью или частично лишить работника компенсации за накопленные отпуска. Она уточнила, что некоторые россияне годами не уходят в отпуск, накапливая по 70–80 дней отдыха, а при увольнении рассчитывают получить за них значительную сумму.

Депутат напомнила, что российское трудовое законодательство запрещает не предоставлять оплачиваемый отпуск более двух лет подряд и карает за это серьезными штрафами. Поэтому работодатели, как правило, строго следят за графиками отпусков и напоминают сотрудникам об отдыхе.

В конце января ЛДПР внесла на рассмотрение Государственной думы законопроект, предусматривающий исключение выходных дней из отпускного периода, что, по мнению авторов инициативы, должно привести к увеличению времени отдыха трудящихся.

Ранее россияне поддержали идею изменения расчета ежегодного отпуска.
 
