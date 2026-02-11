В Госдуме рассказали, когда россиян ждут сокращенные рабочие дни

Сокращенные на один час рабочие дни в 2026 году ожидают россиян 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Законодательно этот перечень определен четко. Сокращение рабочего времени предусмотрено накануне государственных праздников, которые являются нерабочими днями. Таких как День весны и труда, День Победы, День России и День народного единства», — сказал он.

Нилов добавил, что эта норма является дополнительной социальной гарантией для работников, позволяя им раньше приступить к подготовке к празднику.

В январе член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что в 2026 году жителей России ждет семь сокращенных рабочих недель и ни одной шестидневной.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отмечала, что новогодние каникулы в 2027 году, вероятно, будут почти такими же продолжительными, как и в 2026-м, при этом общее число рабочих дней может немного вырасти. По ее словам, в 2026 году предусмотрено 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных, тогда как в 2027 году ожидается 249 рабочих дней и 116 дней отдыха.

При этом депутат отметила, что длинные новогодние каникулы становятся устойчивой практикой: в начале 2027 года россияне могут получить 11 дней отдыха, что лишь немного меньше, чем в 2026 году.

Ранее психолог заявил, что длинные выходные для россиян превращаются в бытовую пьянку.