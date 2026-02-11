Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Госдуме рассказали, когда россиян ждут сокращенные рабочие дни

Нилов: сокращенные рабочие дни ждут россиян четыре раза в 2026 году
Shutterstock

Сокращенные на один час рабочие дни в 2026 году ожидают россиян 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Законодательно этот перечень определен четко. Сокращение рабочего времени предусмотрено накануне государственных праздников, которые являются нерабочими днями. Таких как День весны и труда, День Победы, День России и День народного единства», — сказал он.

Нилов добавил, что эта норма является дополнительной социальной гарантией для работников, позволяя им раньше приступить к подготовке к празднику.

В январе член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что в 2026 году жителей России ждет семь сокращенных рабочих недель и ни одной шестидневной.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отмечала, что новогодние каникулы в 2027 году, вероятно, будут почти такими же продолжительными, как и в 2026-м, при этом общее число рабочих дней может немного вырасти. По ее словам, в 2026 году предусмотрено 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных, тогда как в 2027 году ожидается 249 рабочих дней и 116 дней отдыха.

При этом депутат отметила, что длинные новогодние каникулы становятся устойчивой практикой: в начале 2027 года россияне могут получить 11 дней отдыха, что лишь немного меньше, чем в 2026 году.

Ранее психолог заявил, что длинные выходные для россиян превращаются в бытовую пьянку.
 
Теперь вы знаете
Процесс поиска работы в России становится все более бредовым. Причем тут ИИ?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!