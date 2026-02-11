Размер шрифта
При стрельбе в школе на западе Канады погибли не менее 10 человек

Rob Gurdebeke/Global Look Press

В старшей школе Тамблер-Ридж в канадской провинции Британская Колумбия произошла стрельба. Погибли не менее 10 человек, включая предполагаемого нападавшего. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию (КККП).

По данным правоохранителей, прибывшие на место сотрудники обнаружили в здании школы тела шести погибших. Еще один пострадавший умер по дороге в больницу. Как уточняет CBC, двоих погибших нашли в другом месте, которое, по версии следствия, связано с произошедшим. Предполагаемого стрелка обнаружили мертвым.

Двоих раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу вертолетом. Около 25 человек обратились в местный медцентр для осмотра.

Изначально в сообщении о стрелке подозреваемого описали как женщину в платье с каштановыми волосами. Предупреждение было отменено около 4:46 мск. Позднее в полиции сообщили, что не считают, что к инциденту причастны другие лица.

Ранее психолог рассказала, почему дети стали чаще нападать на школы.
 
