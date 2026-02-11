В Кремле рассказали о возможной помощи Кубе

Россия будет обсуждать возможные пути оказания помощи Кубе, которая находится под блокадой США. Об этом в интервью ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы в контакте с нашими кубинскими друзьями. Куба далеко, к сожалению, от нас. До нее легко не дотянешься, но тем не менее мы будем обсуждать с кубинцами возможные пути оказания помощи», — сказал представитель Кремля.

29 января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности. В ответ на это кубинские власти на следующий день также приняли решение ввести чрезвычайное положение на острове, обозначив его как меру «в связи с экстремальной угрозой» со стороны Вашингтона. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что опасность, исходящая из США, «в значительной степени обусловлена деятельностью «антикубинского неофашистского правого крыла».

Спустя два дня Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из стран, осуществляющих поставки нефти на Кубу.

Ранее правительству Кубы предрекли падение в 2026 году из-за действий Трампа.