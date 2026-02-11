Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

На Украине назвали последствия возможного прекращения американской помощи

Разумков: у Киева будут большие проблемы, если Трамп прекратит помощь Украине
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украину ожидают серьезные трудности, если президент США Дональд Трамп на фоне снижения рейтингов Республиканской партии перед выборами в конгресс утратит интерес к украинскому конфликту. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Politeka депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

По его словам, если поддержка Киева перестанет приносить Вашингтону электоральные дивиденды, то американские политики могут отложить тему Украины «до лучших времен», что станет «большой проблемой» для Киева.

Разумков отметил, что в настоящее время почти вся военная поддержка украинской армии обеспечивается за счет Европы, которая закупает вооружение у США и затем передает его Украине. В связи с этим даже незначительное ослабление внимания со стороны окружения Трампа к украинской повестке может негативно отразиться на обороноспособности страны, подчеркнул депутат.

Депутат напомнил, что недавно Киев уже столкнулся с дефицитом ракет для комплексов Patriot.

3 февраля кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Европейский союз пытается отвлечь Трампа от операции в Иране ради сохранения помощи Украине. По его словам, Европа делает ровно то, что ждет от нее Украина. В Евросоюзе отчаянно ищут меры, которые могут привлечь внимание Трампа, в том числе предлагая конфисковать замороженные активы России или угрожая перекрыть Балтийское море, подчеркнул он.

Ранее три страны Евросоюза отказались финансировать Украину.
 
Теперь вы знаете
Новые ограничения в Telegram и риск полной блокировки в России. Как выживать и работать без мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!