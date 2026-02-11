На Украине назвали последствия возможного прекращения американской помощи

Украину ожидают серьезные трудности, если президент США Дональд Трамп на фоне снижения рейтингов Республиканской партии перед выборами в конгресс утратит интерес к украинскому конфликту. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Politeka депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

По его словам, если поддержка Киева перестанет приносить Вашингтону электоральные дивиденды, то американские политики могут отложить тему Украины «до лучших времен», что станет «большой проблемой» для Киева.

Разумков отметил, что в настоящее время почти вся военная поддержка украинской армии обеспечивается за счет Европы, которая закупает вооружение у США и затем передает его Украине. В связи с этим даже незначительное ослабление внимания со стороны окружения Трампа к украинской повестке может негативно отразиться на обороноспособности страны, подчеркнул депутат.

Депутат напомнил, что недавно Киев уже столкнулся с дефицитом ракет для комплексов Patriot.

3 февраля кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Европейский союз пытается отвлечь Трампа от операции в Иране ради сохранения помощи Украине. По его словам, Европа делает ровно то, что ждет от нее Украина. В Евросоюзе отчаянно ищут меры, которые могут привлечь внимание Трампа, в том числе предлагая конфисковать замороженные активы России или угрожая перекрыть Балтийское море, подчеркнул он.

Ранее три страны Евросоюза отказались финансировать Украину.