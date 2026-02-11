Размер шрифта
Общество

Россиянам назвали самые популярные схемы обмана перед Днем влюбленных

«Мошеловка»: аферисты используют перед Днем влюбленных несколько популярных схем
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники используют интерес россиян к подаркам перед отмечаемым 14 февраля Днем влюбленных. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Общероссийского народного фронта.

Там отметили, что злоумышленники, играя на доверии, спешке и естественном желании граждан сэкономить, внедряют как новые, так и адаптированные способы обмана. В арсенале мошенников имеются несколько самых популярных преступных схем.

К одной из них относится «курьер с цветами от тайного поклонника». Аферисты звонят или пишут женщинам, сообщая, что им якобы предназначен анонимный букет. Для его получения просят оплатить «доставку» на карту или «подтвердить личность», продиктовав код из SMS.

Еще одной распространенной схемой является агрессивная реклама с мнимыми, якобы «большими скидками» на подарки. На самом деле ссылки ведут на одностраничные сайты, где после оплаты товар вообще не поставляется или приходит низкокачественная подделка.

Мошенники также предлагают через сайты-агрегаторы или в Telegram «забронировать эксклюзивный столик» в популярном ресторане. Для бронирования, которого в реальности не существует, требуется предоплата.

К популярной мошеннической схеме также относится «подарочный билет на романтический вечер». Гражданам приходят сообщения о «подаренном билете» на ужин с шоу, концерт, балет. Для «активации билета» аферисты просят ввести данные карты. В результате средства списываются, а затем выясняется, что никакого билета нет.

10 февраля сообщалось, что россиянам стали приходить по электронной почте письма от имени американского инвестора Уоррена Баффетта с предложением получить €1,5 млн из его фонда.

Ранее Госдума приняла второй пакет мер против мошенников.
 
