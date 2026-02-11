Россиян предупредили о дополнительных запросах от банков по переводам за рубеж

Россияне в 2026 году будут сталкиваться с дополнительными запросами банков по операциям, особенно если речь идет о крупных покупках за рубежом, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

ЦБ РФ планирует ужесточить мониторинг трансграничных переводов россиян, сообщала газета «Коммерсантъ». Регулятор намерен получать от банков более подробные сведения о платежах за компьютерные игры, онлайн-сервисы и услуги связи, а также о переводах, связанных со штрафами, компенсацией ущерба, материальной помощью, страховыми взносами и различными выплатами. Отдельно предлагается расширить детализацию по операциям на маркетплейсах и при покупке автомобилей. Помимо этого, ЦБ хочет видеть данные о резидентстве отправителя и получателя, размере комиссии, а также о способе, типе и источнике проведения трансакции.

«Основная цель ЦБ — получить от банков более детальную статистику по трансграничным операциям. Регулятору по большому счету нет дела до ваших налоговых вопросов и того, где, что и как вы покупаете, но ему важно иметь цельную картину по счету текущих операций. Без этого очень сложно определять уровень ставки, прогнозировать инфляцию и курс рубля. Сейчас у ЦБ есть проблема, в частности, из-за «скрытого» экспорта криптовалюты, которая майнится внутри России. Он не учтен в статистике, но может влиять на поведение курса доллара внутри России. В отдельных случаях могут быть дополнительные запросы от банков. Но нужно понимать, что банкам не выгодно, чтобы система комплаенса срабатывала на каждые 100–200 рублей, так что вопросы, скорее всего, будут возникать в исключительных случаях, например, при регулярных платежах за рубеж или аномально высокой активности пользователей, когда есть много мелких покупок и переводов за рубеж», — отметил Селезнев.

По его словам, чаще всего с дополнительными запросами от банков будут сталкиваться те, кто часто совершают операции с криптовалютой либо делают крупные покупки, в частности, автомобили с оплатой через третьих лиц.

Селезнев сказал, что благодаря нововведению, ЦБ будет понимать, сколько денег входит и выходит через границы на самом деле. Прежние правила учета явно устарели и не дают адекватной картины, добавил эксперт. Главный минус — рост нагрузки на банки и, как следствие, более частые вопросы к клиентам, что, у кого и зачем они покупают, считает эксперт. С одной стороны, это непривычно и может раздражать, с другой стороны — в других странах это абсолютно рутинная ситуация, подчеркнул Селезнев. По его словам, живя в Германии или США и совершая множественные покупки в других странах, в других валютах или криптовалютах, вы неизбежно будете много общаться и с банками, и с таможней, и с другими учреждениями.

Селезнев рекомендовал россиянам хранить все чеки, письма, сообщения, чтобы при возникновении вопросов объяснить, в чем была суть операции. Не стоит относиться к этому как к расследованию против вас или попытке вас за что-то наказать, предупредил эксперт.

По его словам, тут работает другая логика: банк не хочет отвечать перед ЦБ за крупные потоки малопонятных операций, он хочет от вас получить информацию и передать ее дальше для анализа больших данных.

Ранее россиян предупредили о возможных задержках банковских платежей.