Назван фактор, который снижает тестостерон быстрее, чем старение

Хронический недосып влияет на мужское здоровье сильнее, чем принято считать. По данным современных исследований, регулярный дефицит сна способен снижать уровень тестостерона быстрее, чем естественные возрастные изменения, об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал сомнолог, ученый, руководитель федерального исследования сна россиян SleepStudyRU Эдуард Якупов.

Тестостерон — ключевой гормон, отвечающий не только за половую функцию, но и за мышечную массу, уровень энергии, мотивацию, когнитивные способности и общее состояние здоровья мужчины. При этом пик его выработки напрямую связан со сном.

«Основная секреция тестостерона происходит ночью, преимущественно в фазе глубокого сна. Если человек систематически недосыпает, организм просто не успевает вырабатывать гормон в нужном объеме. Даже сокращение сна до 5–6 часов в течение одной недели может привести к снижению уровня тестостерона на 10–15%. Это сопоставимо с гормональными изменениями, которые обычно развиваются в течение нескольких лет естественного старения», — объяснил Якупов.

В отличие от возрастных изменений, которые происходят постепенно, дефицит сна действует резко и агрессивно. Он нарушает работу гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси — системы, напрямую отвечающей за гормональный баланс.

«Многие пациенты приходят с жалобами на «упадок сил» или снижение либидо и не связывают это со сном. Начинаются поиски препаратов, БАДов, гормональных средств, тогда как корень проблемы — банальный, но игнорируемый недосып. Причем попытки компенсировать гормональные нарушения медикаментозно без восстановления сна неэффективны и иногда опасны», — сказал Якупов.

Ранее врач предупредил, что у худого человека с большим животом могут быть проблемы с печенью.