Назван фактор, который снижает тестостерон быстрее, чем старение

Врач Якупов: хронический недосып влияет на мужское здоровье сильнее, чем старение
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Хронический недосып влияет на мужское здоровье сильнее, чем принято считать. По данным современных исследований, регулярный дефицит сна способен снижать уровень тестостерона быстрее, чем естественные возрастные изменения, об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал сомнолог, ученый, руководитель федерального исследования сна россиян SleepStudyRU Эдуард Якупов.

Тестостерон — ключевой гормон, отвечающий не только за половую функцию, но и за мышечную массу, уровень энергии, мотивацию, когнитивные способности и общее состояние здоровья мужчины. При этом пик его выработки напрямую связан со сном.

«Основная секреция тестостерона происходит ночью, преимущественно в фазе глубокого сна. Если человек систематически недосыпает, организм просто не успевает вырабатывать гормон в нужном объеме. Даже сокращение сна до 5–6 часов в течение одной недели может привести к снижению уровня тестостерона на 10–15%. Это сопоставимо с гормональными изменениями, которые обычно развиваются в течение нескольких лет естественного старения», — объяснил Якупов.

В отличие от возрастных изменений, которые происходят постепенно, дефицит сна действует резко и агрессивно. Он нарушает работу гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси — системы, напрямую отвечающей за гормональный баланс.

«Многие пациенты приходят с жалобами на «упадок сил» или снижение либидо и не связывают это со сном. Начинаются поиски препаратов, БАДов, гормональных средств, тогда как корень проблемы — банальный, но игнорируемый недосып. Причем попытки компенсировать гормональные нарушения медикаментозно без восстановления сна неэффективны и иногда опасны», — сказал Якупов.

Ранее врач предупредил, что у худого человека с большим животом могут быть проблемы с печенью.
 
