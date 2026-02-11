Доля нацвалют во взаиморасчетах России и Индии превысила 90%

Доля национальных валют во взаиморасчетах России и Индии достигла 97%. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол РФ в Индии Денис Алипов.

«Многократно активизировались деловые контакты и межрегиональные связи. Прямые взаиморасчеты стали более независимыми: доля нацвалют в них достигла 97%», — сказал дипломат.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия и Индия последовательно переходят на национальные валюты во взаиморасчетах.

До этого Путин заявил, что необходимо расширять использование национальных валют во взаиморасчетах между странами БРИКС. Глава государства подчеркнул, что применение нацвалют в торговле между членами объединения неуклонно растет. В прошлом году доля рубля и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90%, уточнил президент.

Ранее Индия предложила связать цифровые валюты стран БРИКС для упрощения платежей.