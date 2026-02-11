В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на полеты

Аэропорт Нижнекамска (Бегишево) приостановил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении, опубликованном в 06:22.

До этого приостановили работу воздушные гавани Казани и Калуги, а также перестал принимать и выпускать рейсы аэропорт Чебоксар.

9 февраля руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал, что россияне уже не сталкиваются с серьезными задержками рейсов из-за временных ограничений на фоне атак беспилотников.

По его словам, по истечении семи месяцев можно с уверенностью сказать, что принятые аэропортами меры дали плоды. Несмотря на то, что количество «Ковров» в декабре 2025 года по сравнению с маем выросло в два раза, тем не менее серьезных задержек пассажиры не наблюдают, отметил Ядров.

Ранее в Минтрансе высказались о компенсациях ущерба авиакомпаниям от плана «Ковер».