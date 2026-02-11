Власти Ирана рассказали о подготовке предложения по сделке с США

Арагчи: Иран работает над предложением по сделке с гарантией на мирный атом

Иран работает над предложением по соглашению о мирном использовании атома. Об этом в интервью RT заявил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи.

«Я уже поручил своей команде работу над реализуемым планом, или предложением, которое может гарантировать, что [у Ирана] не будет ядерного оружия, и в то же время может гарантировать право Ирана на мирное использование ядерной технологии», — сказал он.

До этого вице-президент Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Тегеран снизит уровень обогащения урана, если США снимут все санкции с республики.

6 февраля в столице Омана прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о готовности отправить инспекторов на ядерные объекты Ирана для проверки.