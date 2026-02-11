Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Ростовская область подвергалась массированной атаке беспилотников

Слюсарь: силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в 12 городах и районах
Inna Varenytsia/Reuters

Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, минувшим вечером и ночью средства противовоздушной обороны отразили налет дронов в 12 городах и районах. Беспилотники были уничтожены в Миллеровском, Верхнедонском, Тарасовском, Кашарском, Каменском, Белокалитвинском, Шолоховском, Чертковском и Морозовском районах, а также в Волгодонске, Донецке и Каменске-Шахтинском.

Как уточнил Слюсарь, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. При этом на земле зафиксированы последствия падения БПЛА. В Донецке в районе моста через реку Большая Каменка обнаружен фрагмент беспилотника. В Тарасовском районе повреждена опора линии электропередачи, из-за чего временно без электроснабжения остались три частных дома. В Миллеровском районе повреждены фасад жилого дома и хозяйственная постройка.

Также ночью массированному налету украинских беспилотников подверглась Волгоградская область. Глава региона Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме, а также падение БПЛА на территорию детского сада «Ягодка». Кроме того, произошло возгорание на территории завода на юге Волгограда. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее в Башкирии нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке БПЛА.
 
Теперь вы знаете
Процесс поиска работы в России становится все более бредовым. Причем тут ИИ?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!