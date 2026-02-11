Ростовская область подвергалась массированной атаке беспилотников

Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, минувшим вечером и ночью средства противовоздушной обороны отразили налет дронов в 12 городах и районах. Беспилотники были уничтожены в Миллеровском, Верхнедонском, Тарасовском, Кашарском, Каменском, Белокалитвинском, Шолоховском, Чертковском и Морозовском районах, а также в Волгодонске, Донецке и Каменске-Шахтинском.

Как уточнил Слюсарь, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. При этом на земле зафиксированы последствия падения БПЛА. В Донецке в районе моста через реку Большая Каменка обнаружен фрагмент беспилотника. В Тарасовском районе повреждена опора линии электропередачи, из-за чего временно без электроснабжения остались три частных дома. В Миллеровском районе повреждены фасад жилого дома и хозяйственная постройка.

Также ночью массированному налету украинских беспилотников подверглась Волгоградская область. Глава региона Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме, а также падение БПЛА на территорию детского сада «Ягодка». Кроме того, произошло возгорание на территории завода на юге Волгограда. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее в Башкирии нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке БПЛА.