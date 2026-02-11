США запретили России, Китаю, Ирану, КНДР и Кубе операции с нефтью Венесуэлы

Лицензия США на нефть Венесуэлы запрещает транзакции с лицами из РФ и Ирана

Лицензия на операции с нефтью из Венесуэлы запрещает транзакции с физлицами и юрлицами из России, КНДР, Ирана и Кубы. Соответствующий документ опубликован Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.

Кроме того, лицензия запрещает транзакции с юрлицами из Венесуэлы и США, которые прямо или косвенно принадлежат или контролируются лицами из Китая или являются совместными предприятиями с ними.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что запасы нефти США и Венесуэлы составляют 68% мирового объема.

3 января США провели операцию против Венесуэлы, захватив президента Николаса Мадуро. Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования венесуэльских ресурсов Венесуэлы. По его словам, это также позволит восстановить экономику республики.

В конце прошлого месяца госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон направит доходы от продажи нефти Венесуэлы на заблокированный счет и будет контролировать их расход. О продаже американцами первой партии венесуэльской нефти на сумму $500 млн сообщалось 15 января.

Ранее Лавров заявил, что российские компании вытесняют из Венесуэлы.