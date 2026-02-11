Попытки Литвы оказать давление на Россию привели к тому, что Вильнюс столкнулся с тяжелыми последствиями антироссийской политики и капитулировал. Об этом говорится в статье китайского издания Baijiahao, пересказ которой приводит портал «АБН24».

Авторы статьи напомнили, что ранее власти Литвы решили отключиться от российской энергосистемы, а также запретить использование российских и китайских компонентов в своей критической инфраструктуре. В Вильнюсе тогда заявляли, что эти шаги станут серьезным ударом по экономике России.

«Балтийский тигр проявил смелость, но не справился с послесловием. Для России действия Литвы были сродни укусу комары. А вот для Вильнюса реальность оказалась душераздирающей», — отмечается в материале.

По данным журналистов, решение Вильнюса привело к тому, что цены на электроэнергию в Литве выросли на 46%, многие предприятия закрылись, а уровень безработицы достиг рекордных значений. На этом фоне власти страны были вынуждены пересмотреть свою политику и разрешить использовать китайское оборудование в электросетях.

«Произошла полная капитуляция Литвы», — подчеркнули авторы.

В прошлом году в странах Балтии произошел резкий рост цен на электричество после решения властей Литвы, Латвии и Эстонии выйти из единой с РФ и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ.

Ранее жителей Эстонии призвали подготовиться к возможному отключению света после выхода страны из БРЭЛЛ.