ЛДПР предлагает снизить НДС на товары для детей и повысить на деликатесы

ЛДПР предлагает применить сниженную ставку по НДС в 10% на детские и подростковые товары, а также повысить соответствующий налог на деликатесы, в частности устрицы. Об этом «Газете.Ru» заявил автор инициативы, депутат Госдумы Владимир Сысоев.

В партии добавили, что речь идет о товарах, которые есть в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности, а также в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности.

Как пояснили в ЛДПР, большинство опрошенных людей в 2025 году в качестве причины отказа от рождения детей назвали нехватку денег. Кроме того, люди часто жалуются на высокую стоимость на товары для детей «от игрушек до мебели».

В этой связи в партии подчеркнули, что «доступность товаров для детей должна быть целостной, чтобы не снижать материальное благосостояние семей».

Вместе с тем, добавили в ЛДПР, для «сбалансированности бюджета» при поступлении налогов законопроектом предлагается отменить налоговую ставку по НДС в размере 10% на ряд деликатесов. Сюда относятся устрицы, гребешки, мидии, которые «не являются продуктами первой необходимости», отметили в партии.

«Законопроектом предлагается применять сниженную налоговую ставку по налогу на добавленную стоимость в размере 10% в отношении всей продукции для детей и подростков, коды видов которой находятся в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности, а также в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности», — говорится в пояснительной записке ЛДПР к законопроекту.

Сысоев обратил внимание на то, что «цены растут сегодня буквально на все». К примеру, с начала года произошел резкий рост тарифов на ЖКХ. В бюджетах граждан все меньше и меньше средств на покупку товаров для детей.

В этой связи, отметил он, такое «сбалансированное и выработанное решение позволит нам сегодня сберечь в карманах наших граждан дополнительные деньги».

Налоговые изменения вступили в силу с 1 января 2026 года — основная ставка НДС выросла с 20 до 22%. Эта мера, в частности, должна обеспечить сбалансированность российского бюджета на 2026–2028 годы и усилить защиту и оборону страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РСПП предупредили россиян о росте цен в 2026 году.