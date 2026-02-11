МИД допустил распространение ограничений на паспорта россиян в ЕС

Климов: в ЕС могут расширить ограничения на российские небиометрические паспорта

Непризнание российских небиометрических заграничных паспортов может быть распространено на другие страны Евросоюза. Об этом РИА Новости рассказал директор Консульского департамента министерства иностранных дел РФ Алексей Климов.

«Учитывая проводимую властями европейских государств линию на ужесточение режима въезда и пребывания наших граждан, нельзя исключать, что эта практика в ближайшей перспективе будет распространена и на другие страны ЕС», — сказал он.

25 декабря сообщалось, что Польша с 1 апреля 2026 года прекратит признавать небиометрические заграничные паспорта россиян.

Летом 2025 года правительства Литвы и Латвии перестали признавать пятилетние заграничные паспорта граждан России вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией. Мера не коснулась транзитных поездок россиян, которые следуют через границу Литвы в Калининградскую область и обратно железнодорожным транспортом.

Ранее Евросоюз ужесточил контроль за заявлениями на получение виз из России.