Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

МИД допустил распространение ограничений на паспорта россиян в ЕС

Климов: в ЕС могут расширить ограничения на российские небиометрические паспорта
mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Непризнание российских небиометрических заграничных паспортов может быть распространено на другие страны Евросоюза. Об этом РИА Новости рассказал директор Консульского департамента министерства иностранных дел РФ Алексей Климов.

«Учитывая проводимую властями европейских государств линию на ужесточение режима въезда и пребывания наших граждан, нельзя исключать, что эта практика в ближайшей перспективе будет распространена и на другие страны ЕС», — сказал он.

25 декабря сообщалось, что Польша с 1 апреля 2026 года прекратит признавать небиометрические заграничные паспорта россиян.

Летом 2025 года правительства Литвы и Латвии перестали признавать пятилетние заграничные паспорта граждан России вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией. Мера не коснулась транзитных поездок россиян, которые следуют через границу Литвы в Калининградскую область и обратно железнодорожным транспортом.

Ранее Евросоюз ужесточил контроль за заявлениями на получение виз из России.
 
Теперь вы знаете
Процесс поиска работы в России становится все более бредовым. Причем тут ИИ?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!