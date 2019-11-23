Директор Заворотнюк ответила на слухи о смерти актрисы
Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что слухи о ее смерти не имеют оснований, сообщает телеканал «360».
Ранее в средствах массовой информации появились сведения, что муж Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил из своего аккаунта в социальной сети Instagram все фотографии, в том числе совместные снимки с женой. Данное сообщение спровоцировало слухи о смерти актрисы.
По словам Потаповой, Чернышев не ведет социальные сети и у него нет страницы в Instagram.
Никто из членов семьи Чернышева и Заворотнюк не отреагировал на заявление СМИ.
Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью.
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