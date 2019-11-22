Песков раскрыл подробности разговора Путина и Дорониной

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин обсудил с актрисой Татьяной Дорониной сложившуюся после смены руководства в МХАТ имени Горького ситуацию, передает РИА «Новости».

«Тема затрагивалась», — подтвердил Песков.

К каким соглашениям пришли Путин и Доронина, он не раскрыл.

Ранее актеры МХАТ им. М.Горького опубликовали видеообращение, в котором попросили президента России Владимира Путина вернуть полномочия экс-худруку театра Татьяне Дорониной.

На вручении госнаград в Кремле Путин с Дорониной говорили около 40 минут.

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