В МХАТ ждут изменений после разговора Путина с Дорониной

Заслуженный артист России Александр Титоренко рассказал, о чем в ходе вручения госнаград в Кремле 21 ноября говорила основательница МХАТа им. Горького и его нынешний президент Татьяна Доронина с главой государства Владимиром Путиным. Об этом он заявил «Газете.Ru».

По словам Титоренко, который также присутствовал на торжественном мероприятии, диалог шел «о ситуации в театре, обо всем, что в нем происходит». Сам Путин, согласно артисту, отреагировал на разговор с Дорониной «очень благожелательно».

«Он отреагировал на разговор очень благожелательно. Сказал: «Во всем будем разбираться Их беседа продолжалась 40 минут », — поведал актер.

Отвечая на вопрос, ожидает ли он изменений в театре после личного обращения Дорониной к Путину, Титоренко подчеркнул: «Я верю нашему президенту. Пока он еще слово свое сдерживал всегда… Хотелось бы, чтобы [изменения] произошли быстро. Надеемся на лучшее — и чтобы это произошло как можно быстрее».

Вместе с тем он не смог подтвердить информацию СМИ о том, что — когда в беседе всплыла фамилия нынешнего худрука театра Эдуарда Боякова — российский лидер якобы уточнил: «А кто это?».

«Не могу вам сказать – (правда ли Путин не знал, кто такой Бояков. – «Газета.Ru»). Это, видно, было в разговоре Татьяны Васильевны и Владимира Владимировича», — добавил Титоренко.

В заключение артист МХАТа признался, что «хотел бы возвращения в театр Татьяны Дорониной, ее спектаклей и актеров на роли, с которых они были сняты».

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