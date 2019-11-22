В МХАТ ждут изменений после разговора Путина с Дорониной

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Президент России Владимир Путин на Белорусском вокзале перед началом церемонии открытия движения по... Президент России Владимир Путин на Белорусском вокзале перед началом церемонии открытия движения по...
Президент России Владимир Путин на Белорусском вокзале перед началом церемонии открытия движения по...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Заслуженный артист России Александр Титоренко рассказал, о чем в ходе вручения госнаград в Кремле 21 ноября говорила основательница МХАТа им. Горького и его нынешний президент Татьяна Доронина с главой государства Владимиром Путиным. Об этом он заявил «Газете.Ru».

По словам Титоренко, который также присутствовал на торжественном мероприятии, диалог шел «о ситуации в театре, обо всем, что в нем происходит». Сам Путин, согласно артисту, отреагировал на разговор с Дорониной «очень благожелательно».

«Он отреагировал на разговор очень благожелательно. Сказал: «Во всем будем разбираться Их беседа продолжалась 40 минут », — поведал актер.

Отвечая на вопрос, ожидает ли он изменений в театре после личного обращения Дорониной к Путину, Титоренко подчеркнул: «Я верю нашему президенту. Пока он еще слово свое сдерживал всегда… Хотелось бы, чтобы [изменения] произошли быстро. Надеемся на лучшее — и чтобы это произошло как можно быстрее».

Вместе с тем он не смог подтвердить информацию СМИ о том, что — когда в беседе всплыла фамилия нынешнего худрука театра Эдуарда Боякова — российский лидер якобы уточнил: «А кто это?».

«Не могу вам сказать – (правда ли Путин не знал, кто такой Бояков. – «Газета.Ru»). Это, видно, было в разговоре Татьяны Васильевны и Владимира Владимировича», — добавил Титоренко.

В заключение артист МХАТа признался, что «хотел бы возвращения в театр Татьяны Дорониной, ее спектаклей и актеров на роли, с которых они были сняты».

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