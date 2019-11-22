Стало известно об альтернативном финале «Игры престолов»

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Норвежский актер Кристофер Хивью проговорился об альтернативном финале сериала «Игра престолов», передает CNN.

Как рассказал исполнивший роль Тормунда Хивью, альтернативный финал был снял в качестве развлечения, однако он не готов его обсуждать.

Самого Кристофера Хивью концовка удивила.

Восьмой, финальный сезон фантастического сериала «Игра престолов» вышел на телеканале HBO в мае 2019 года. Финал разочаровал многих фанатов и стал неожиданностью для некоторых артистов шоу.

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