Стало известно об альтернативном финале «Игры престолов»
Норвежский актер Кристофер Хивью проговорился об альтернативном финале сериала «Игра престолов», передает CNN.
Как рассказал исполнивший роль Тормунда Хивью, альтернативный финал был снял в качестве развлечения, однако он не готов его обсуждать.
Самого Кристофера Хивью концовка удивила.
Восьмой, финальный сезон фантастического сериала «Игра престолов» вышел на телеканале HBO в мае 2019 года. Финал разочаровал многих фанатов и стал неожиданностью для некоторых артистов шоу.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Звезду «Игры престолов» заставляли раздеваться перед камерой
— Эмилия Кларк хочет сыграть Бонда
— Раскрыт секрет появления кофейного стаканчика в «Игре престолов»