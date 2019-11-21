Минкульт следит за конфликтом во МХАТе им. Горького
Министерство культуры следит за ситуация в Московском художественном академическом театре (МХАТ) им. М.Горького, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главу ведомства Владимира Мединского.
По словам Мединского, конфликт внутри театра — дело тонкое. Министерство намерено оценить итоги работы театра после закрытия сперва финансового года, а после — текущего театрального сезона. «Это субъективные показатели — что один артист доволен, а другой недоволен. Это всегда есть во всех театрах. Но есть объективные показатели — это востребованность спектаклей зрителем, и это тот показатель, который трудно сфальсифицировать», — сказал Мединский, призвав не принимать опрометчивых решений и с уважением относиться к мнению работников театра.
Ранее актеры МХАТ им. М.Горького опубликовали видеообращение, в котором попросили президента России Владимира Путина вернуть полномочия экс-худруку театра Татьяне Дорониной. В начале декабря 2018 года новым руководителем театра был назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Доронина заняла специально введенную должность президента театра.
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