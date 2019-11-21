Лоза оправдал желание Ротару вернуться в Россию

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал решение Софии Ротару выступить в России в беседе с РИА «Новости».

По мнению Лозы, Ротару, которая примет участие в записи «Песни года» и фестивале «Легенды Ретро FM», не имеет жизненных принципов. «Она съездила в тур по Украине, там надо было сказать одни слова, теперь надо вернуться в Россию и говорить другие слова. Каких принципов ждать от Ротару? Она народная артистка всех стран», — сказал он.

Лоза уверен, что так делают многие артисты. «Для меня принципы дороже, для нее — нет. Сколько у нас таких перебежчиков было? Миллион. Артисты разные: одни готовы чем-то жертвовать, другие — нет», — заключил он.

В декабре 2018 года София Ротару отказалась выступать в России из-за введения военного положения на Украине.

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