Вовк пристыдила возвращающуюся в Россию Ротару

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Ведущая передачи «Песня года» Ангелина Вовк в беседе с каналом «Царьград» пристыдила Софию Ротару, которая решила вернуться на российскую сцену.

По словам Вовк, она удивлена. «Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами? На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги. Я понимаю, артист - вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной», — укоряет Вовк Ротару за поддержку ВСУ.

При этом Вовк подчеркивает, что не придет на концерт Ротару, намекая на то, что певице ничего «не подсказывает совесть». «Ведь она же приезжает сюда и улыбается всем. Выйдет на сцену — не будет же говорить: а, какие вы плохие. Скажет: как я вас люблю, какие вы хорошие. Ну, тогда и вести себя надо по-другому по отношению к нашей стране», — уверена ведущая.

В конце 2018 года София Ротару отказалась выступить на российской «Песне года» и отменила корпоративы в России из-за военного положения, объявленного президентом Украины Петром Порошенко. 7 декабря Ротару собирается участвовать в съемках шоу «Песня года — 2019» в Москве.

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