Disney раскрыла даты выхода новых фильмов Marvel

Кинокомпания Disney объявила даты выхода новых фильмов в рамках киновселенной Marvel. Об этом сообщает Deadline.

Как стало известно, в 2020 году зрители увидят «Черную Вдову» и «Вечных», которые появятся в кинопрокате 1 мая и 6 ноября, соответственно.

А уже 12 февраля 2021 года выйдет лента «Шан-Чи и легенда десяти колец». Кроме того, в том же году 7 мая состоится релиз «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия», а картину «Тор: любовь и гром» любители кино дождутся на экранах 5 ноября.

Также 6 мая 2022 года в кинотеатрах появится «Черная Пантера 2». Еще в этот календарный период фанаты увидят три неизвестных проектов Marvel. Их выход запланирован на 18 февраля, 29 июля и 7 октября.

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