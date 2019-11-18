Клип Галустяна набрал 2,5 миллиона просмотров на YouTube

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Клип комика Михаила Галустяна на песню «Хочу тибя любицца» за первые несколько суток после публикации собрал более 2,5 млн просмотров на YouTube.

Клип был снят в Сочи, по сюжету, Галустян развлекается в компании друзей, когда встречает поразившую его воображение девушку. Как рассказал в беседе с РИА «Новости» коллега Галустяна по Comedy Club Гарик Мартиросян, свой стиль исполнения Галустян назвал «Electro Кавказ».

В комментариях 40-летнего Галустяна сравнивают с другим поющим комиком — Александром Реввой, выступающим под псевдонимом Артур Пирожков.

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