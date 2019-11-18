Клип Галустяна набрал 2,5 миллиона просмотров на YouTube
Клип комика Михаила Галустяна на песню «Хочу тибя любицца» за первые несколько суток после публикации собрал более 2,5 млн просмотров на YouTube.
Клип был снят в Сочи, по сюжету, Галустян развлекается в компании друзей, когда встречает поразившую его воображение девушку. Как рассказал в беседе с РИА «Новости» коллега Галустяна по Comedy Club Гарик Мартиросян, свой стиль исполнения Галустян назвал «Electro Кавказ».
В комментариях 40-летнего Галустяна сравнивают с другим поющим комиком — Александром Реввой, выступающим под псевдонимом Артур Пирожков.
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