Вандал повредил скульптуру Мадонны на станции метро в Москве

Скульптура «Мадонна с младенцем» художника Леонида Берлина, находящаяся на станции «Римская» метро Москвы была повреждена вандалом. В настоящее время проводятся восстановительные работы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

В сети ранее появились фотографии скульптуры с драпировкой из ткани на груди Мадонны. В пресс-службе столичного метрополитена пояснили, что скульптуру пытаются восстановить после повреждений.

Отмечается, что для полного восстановления может потребоваться длительное время.

В пресс-службе также добавили, что вандал был задержан сотрудниками полиции.

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