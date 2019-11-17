Умер известный фэшн-фотограф Терри О'Нилл

В Британии скончался в возрасте 81 года британский фотограф, известный съемкой знаменитостей, Терри О'Нилл. Об этом сообщает Mirror.

Легендарный фотограф, прославившийся своими работами с The Beatles («Битлз» и The Rolling Stones («Роллинг Стоунз»), скончался дома после продолжительной болезни. Предполагается, что у него был рак простаты.

Издание отмечается, что в последний раз его видели на публике в октябре 2019 года в Букингемском дворце, где ему вручали Превосходнейший орден командора Британской империи.

К числу самых значимых фотографий Терри О'Нилла относятся портреты Элтона Джона и серии снимков американской актрисы Фэй Данауэй.