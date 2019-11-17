В новом «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи

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«Ну, погоди!» (1972) «Ну, погоди!» (1972)
«Ну, погоди!» (1972)
РИА «Новости»

Дополнительные второстепенные персонажи появятся в новых сериях мультфильма «Ну, погоди!». Об этом сообщает RT.

Отмечается, что показ начнется летом 2020 года.

«Самое интересно то, что добавятся новые персонажи. Они будут второстепенными», — сказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Она добавила, что все события с новыми героями будут происходить на фоне главных событий Волка и Зайца.

Слащева уточнила, что пока неясно, кто озвучит персонажей. Она напомнила, что «Ну, погоди!» бездиалоговый мультфильм, в котором есть только отдельные фразы и восклицания.

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