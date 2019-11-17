В новом «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи

Дополнительные второстепенные персонажи появятся в новых сериях мультфильма «Ну, погоди!». Об этом сообщает RT.

Отмечается, что показ начнется летом 2020 года.

«Самое интересно то, что добавятся новые персонажи. Они будут второстепенными», — сказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Она добавила, что все события с новыми героями будут происходить на фоне главных событий Волка и Зайца.

Слащева уточнила, что пока неясно, кто озвучит персонажей. Она напомнила, что «Ну, погоди!» бездиалоговый мультфильм, в котором есть только отдельные фразы и восклицания.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В «Союзмультфильме» рассказали, что у новых «Ну, погоди!» еще нет сценария

— «Союзмультфильм» запустит новый цикл «Ну, погоди!»

— «Очень тонкая работа»: что известно о новых сериях «Ну, погоди!»