Канье Уэст дал концерты в тюрьмах Техаса

Американский рэпер Канье Уэст выступил в двух тюрьмах Хьюстона в штате Техас. Об этом сообщает таблоид TMZ со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что выступление рэпера стало сюрпризом для заключенных и большинства персонала тюрьмы, так как организацией концертов занимались несколько человек.

Концерты прошли в рамках музыкального проекта Sunday Service, в котором участвует госпел-хор.

Уточняется, что 25 октября рэпер выпустил альбом «Jesus Is King» из 11 треков на религиозную тематику.

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