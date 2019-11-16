Канье Уэст дал концерты в тюрьмах Техаса
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Американский рэпер Канье Уэст выступил в двух тюрьмах Хьюстона в штате Техас. Об этом сообщает таблоид TMZ со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что выступление рэпера стало сюрпризом для заключенных и большинства персонала тюрьмы, так как организацией концертов занимались несколько человек.
Концерты прошли в рамках музыкального проекта Sunday Service, в котором участвует госпел-хор.
Уточняется, что 25 октября рэпер выпустил альбом «Jesus Is King» из 11 треков на религиозную тематику.
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