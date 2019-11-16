Продюсер Первого канала ответил на сообщения об участии Бузовой в «Евровидении»
close
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта ответил слухи о том, что Россию на конкурсе «Евровидение» может представить Ольга Бузова, передает РИА «Новости».
«Это бред», — сказал Аксюта.
Пресс-служба Первого канала от комментария отказалась.
Ранее Бузова на своем концерте заявила, что следующую песню споет на «Евровидении».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Плохая певица»: Губерниев об участии Бузовой в «Евровидении»