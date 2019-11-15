Интервью Собчак проверяют на экстремизм
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Интервью телеведущей Ксении Собчак в эфире украинской радиостанции «Новое время» проверяют на экстремизм, сообщает «Интерфакс».
Обращение с просьбой провести проверку подал лидер Партии ветеранов России Ильдар Резяпов. Он посчитал экстремизмом слова телеведущей о необходимости повторного референдума в Крыму и ее заявление о том, что присоединение полуострова к России произошло с нарушением международного законодательства.
В рамках проверки московская прокуратура направила материалы интервью на психолого-лингвистическую экспертизу, ее результаты будут известны не ранее второго квартала 2020 года.
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