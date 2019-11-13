Рудковская и Плющенко обратились в полицию после угроз в адрес сына
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко написали заявление в полицию после того, как в адрес их сына Саши начали поступать угрозы в соцсетях.
По словам представителя Рудковской и Плющенко Татьяны Стукаловой, сейчас полиция ведет проверку по данному вопросу. «Пока в интересах следствия и несовершеннолетнего ребенка мы комментариев не даем никаких», — цитирует Стукалову «Пятый канал».
Известно, что сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко угрожали убийством в социальной сети.
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