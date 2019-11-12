Андрееву удивила зарплата Малахова

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Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала информацию о доходах своего бывшего коллеги по каналу Андрея Малахова.

В недавней беседе с Ксенией Собчак Малахов признался, что получал во время работы на Первом до $50 тысяч в месяц, а больше него зарабатывали только Иван Ургант и Владимир Познер. «Когда я услышала, какая у Андрея Малахова зарплата, то, конечно, порадовалась за него. Я таких денег не видела», — цитирует Андрееву «Московский комсомолец».

Андреева также указала на то, что зарплаты мужчин и женщин в России разнятся, но не стала называть имена конкретных телеведущих с большими заработками.

Екатерина Андреева ведет программу «Время» с 1997 года. Лауреатка российской национальной телепремии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной программы».

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