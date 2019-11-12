На Украине возбудили дело против Соловьева

Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.

Об этом он написал в своем Facebook.

Отмечается, что журналиста подозревают в «посягательстве на территориальную целостность и безопасность Украины».

Уточняется, что против него открыто два уголовных производства.

Как стало известно, в данный момент в отношении Соловьева ведется досудебное расследование.

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