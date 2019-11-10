Режиссер Полански отрицает обвинения в изнасиловании французской актрисы

Режиссер Роман Полански отвергает обвинения в том, что более 40 лет назад изнасиловал 18-летнюю французскую актрису Валентин Монье, передает газета Le Monde со ссылкой на адвоката режиссера Эрве Темима.

Как известно, 8 ноября в газете Le Parisien вышла статья, в которой Монье обвинила Палански в том, что в 1975 году он якобы избил и изнасиловал ее.

На что Темим заявил, что в настоящее время проводится работа над тем, чтобы эта публикация получила юридическое продолжение.

Он подчеркнул, что за 45 лет с якобы имевшего место события это обвинение «не было доведено до сведения Полански», что из-за давности делает невозможным сбор всех фактов, необходимых для расследования.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Режиссера Романа Полански снова обвинили в сексуальном насилии