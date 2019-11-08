Родственники Верника рассказали о его здоровье после госпитализации

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Актёр Игорь Верник перед премьерой фильма режиссера Натальи Мещановой «Сердце мира», 9... Актёр Игорь Верник перед премьерой фильма режиссера Натальи Мещановой «Сердце мира», 9...
Актёр Игорь Верник перед премьерой фильма режиссера Натальи Мещановой «Сердце мира», 9...
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Семья российского актера Игоря Верника рассказала о том, как он себя чувствует после госпитализации из-за болей в спине, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Брат Верника подтвердил, что актера увезли в больницу из-за резкого обострение остеохондроза. После этого врачи обследовали его и сделали укол.

В настоящее время актер уже дома.

По словам сына Верника, отец после случившегося чувствует себя хорошо.

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