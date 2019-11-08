Родственники Верника рассказали о его здоровье после госпитализации
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Семья российского актера Игоря Верника рассказала о том, как он себя чувствует после госпитализации из-за болей в спине, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Брат Верника подтвердил, что актера увезли в больницу из-за резкого обострение остеохондроза. После этого врачи обследовали его и сделали укол.
В настоящее время актер уже дома.
По словам сына Верника, отец после случившегося чувствует себя хорошо.
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