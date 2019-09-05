Еще 11 артисток обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

<img src="//img.gazeta.ru/files3/771/8033771/upload-AP_850357304998-pic905-895x505-81997.jpg">

Новые обвинительницы рассказали о сексуальных домогательствах со стороны испанского оперного певца Пласидо Доминго, сообщает Associated Press.

Певица Анджела Тернер Уилсон и 10 анонимных артисток отреагировали на публикацию от 13 августа, где были напечатаны показания десяти пострадавших от секс-преследований Пласидо Доминго женщин.

Начальство одной из женщин не скрывало, что молодых женщин старались не отправлять в гримерку к Доминго, поскольку он близко подходил к ним, обнимал, целовал и хватал.

Ранее сообщалось, что Венская опера не отменит концерты обвиненного в домогательствах Доминго.