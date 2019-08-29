Умерла Нэнси Холлоуэй

В Париже на 87 году жизни скончалась американская джазовая и соул певица Нэнси Холлоуэй. Об этом пишет Le Figaro.

Как отмечается, исполнительница более 50 лет жила во Франции. Она умерла утром в среду, 28 августа, в своем доме.

Холлоуэй родилась в американском Кливленде. Она перебралась в Париж в 1960 году, где прославилась. Одной из самых популярных ее песен является T'en va pas comme a («Не уходи так»). Она также была участницей парижского джазового клуба Mars Club и появилась в фильмах «Вчерний крик баклана над джонками» и «Джентльмен из Кокоди». В 2008 году певица покинула сцену из-за проблем со здоровьем.