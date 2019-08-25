Оксимирон сообщил об уходе из лейбла и отказе от старых песен
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Российский рэпер Оксимирон, чье настоящее имя Мирон Федоров, заявил, что он больше не собирается сотрудничать с лейблом Booking Machine. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он также уйдет с должности исполнительного директора лейбла и перестанет с ним сотрудничать как исполнитель.
Он отметил, что сегодня их пути расходятся, хотя они и были связаны на протяжении последних семи лет.
Музыкант также добавил, что с большой долей вероятности он больше не будет выступать со своими старыми песнями.
Лейбл Booking Machine появился в 2012 году, Оксимирон был его исполнительным директором.
Ранее сообщалось, что клип Оксимирона о расстреле в школе заблокирован.